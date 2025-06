A Verona tornano le iniziative promosse dall' associazione One Bridge To- per la Giornata mondiale del rifugiato

A Verona torna l’attesa decima edizione della Giornata mondiale del rifugiato, promossa dall’associazione One Bridge To. Dal 9 al 21 giugno, presso Forte Sofia e il Community Center, si svolgeranno iniziative che celebrano la forza del dialogo e dell’inclusione, portando supporto e speranza a chi ha vissuto esperienze di migrazione. Un’occasione imperdibile per scoprire storie di rinascita e solidarietà, perché insieme possiamo costruire ponti di pace e comprensione.

One Bridge To- organizza la decima edizione veronese della Giornata mondiale del rifugiato. L'evento si terrà dal 9 al 21 giugno, presso Forte Sofia e il Community Center, luogo d'incontro dell'associazione al "Rifugio 2". Il gruppo One Bridge To-, nato nel 2016 per portare supporto alle persone.