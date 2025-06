A Striscia la notizia l’estiva Insalata di riso Portofino dello chef Mattia Pecis di Clusone

Preparati a scoprire il talento culinario di Mattia Pecis, lo chef bergamasco protagonista di Striscia la Notizia nella rubrica “Capolavori del mondo in cucina”. Con passione e creatività, Pecis presenta l’Insalata di riso Portofino, un delizioso mix di sapori liguri perfetto per l’estate. Una ricetta che unisce tradizione e innovazione, capace di conquistare i palati più esigenti. Ecco come questa pietra miliare si trasforma in un vero e proprio must estivo!

Il talentuoso chef bergamasco Mattia Pecis protagonista, nella serata di sabato 7 maggio, a Striscia la notizia, nella rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “Capolavori del mondo in cucina”. Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Pecis che propone al pubblico per la stagione estiva l’”Insalata di riso Portofino”, una ricetta ispirata ai profumi e ai sapori della terra ligure che mixa legumi, verdure fresche di stagione e pesce. Classe 1996, nato a Clusone, Pecis ha iniziato il suo percorso frequentando l’Istituto Alberghiero di Clusone e oggi è lo chef alla guida di Cracco Portofino, l’insegna di Carlo Cracco immersa nella bellezza della cittadina ligure. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - A Striscia la notizia l’estiva “Insalata di riso Portofino” dello chef Mattia Pecis di Clusone

