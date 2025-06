A Melezet di Bardonecchia la mostra Storie di donne e bambini Volti di un tempo

Nella suggestiva cornice di Melezet di Bardonecchia, una mostra rivela i volti e le storie di donne e bambini di un tempo, custodendo vivere le tradizioni e l’anima della comunità. Le pareti delle case antiche si trasformano in un viaggio nel passato, tra ritratti e ricordi che testimoniano il valore della memoria collettiva. Un’occasione unica per riscoprire le radici e celebrare il patrimonio locale.

Le pareti delle case della storica frazione di Bardonecchia ospitano le foto dei volti e delle vite di donne e bimbi di ieri a salvaguardia della storia e delle tradizioni locali Maggio, da poco concluso, nella Conca bardonecchiese equivale ad un momento di sogno dove le fioriture dei profumatissimi lilla’, dei colorati gladioli, dei fiori . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - A Melezet di Bardonecchia la mostra “Storie di donne e bambini. Volti di un tempo”

