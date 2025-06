a magenta i bersaglieri fecero l italia una lezione per quei professori che odiano la memoria nazionale

Oggi, a Magenta, celebriamo un simbolo di coraggio e unità che ha forgiato l’Italia: i Bersaglieri. In occasione del 166° anniversario della battaglia che ha segnato la nostra storia, il Sottosegretario Paola Frassinetti ha sottolineato come queste valorose truppe abbiano insegnato al mondo l’importanza della memoria nazionale. Un episodio che continua a ispirare, ricordandoci che il passato è il pilastro del nostro futuro.

Pubblichiamo l’intervento del Sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti pronunciato a Magenta per il 166° anniversario della celebre Battaglia, combattuta nel giugno del 1859. Momento epico della Seconda guerra d’Indipendenza italiana in cui si distinsero i Bersaglieri. *** Oggi sono qui a Magenta per rendere omaggio al profondo legame dei Bersaglieri con la nostra storia, ricordando l’eroismo e il sacrificio del 9° Battaglione, guidato dal Maggiore Giuseppe Angelino, che il 4 giugno 1859, sotto il comando del generale Manfredo Fanti, contribuì in modo determinante alla liberazione della città nella celebre battaglia che rappresentò una tappa fondamentale per l’Unità d’Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it