A Los Angeles scontri per l’immigrazione Trump ha inviato 2000 membri della Guardia nazionale

A Los Angeles, le tensioni sull’immigrazione esplodono in scontri violenti tra manifestanti e forze dell’ordine. Con oltre 2.000 membri della Guardia Nazionale schierati, la città si trasforma in un teatro di conflitto, mentre i raid delle autorità provocano scontri sanguinosi e arresti. Una situazione critica che mette a nudo le profonde divisioni e le sfide di una politica di immigrazione sempre più controversa. La questione resta al centro del dibattito pubblico, richiedendo risposte urgentie.

Nuove proteste sono scoppiate a Los Angeles contro i raid delle autorità per l'immigrazione, che hanno arrestato almeno 44 persone. Secondo quanto riferito dai media locali, i manifestanti si sono scontrati con la polizia fuori da un grande negozio di mobili, Home Depot. Militari in assetto da combattimento, con bastoni, spray urticante, armi da guerra. E ancora l ancio di lacrimogeni, uso di "proiettili non letali" e cariche sui manifestanti. Questo è quanto sta accadendo per le strade di Los Angeles, dove la folla ha affrontato gli agenti dell'agenzia dell'immigrazione, impegnati in tre raid per arrestare e deportare gli immigrati illegali.

In questa notizia si parla di: Angeles Immigrazione Scontri Trump

