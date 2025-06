a lezione di diritti festa e premiazioni con le scuole materne

Ieri mattina, presso la Biblioteca Casa Niccolini, si è svolta una grande festa dedicata ai diritti dei bambini, con premiazioni e momenti di gioia condivisa. La cerimonia del concorso "Natural…mente diritti" ha coinvolto tante scuole materne, promuovendo la consapevolezza e il rispetto delle libertà dei più piccoli. Un evento ricco di entusiasmo e significato, che ha rafforzato il legame tra territorio, educazione e cultura, rendendo questa giornata indimenticabile per tutti i partecipanti.

Hanno partecipato in tanti, ieri mattina, alla cerimonia di premiazione del concorso narrativo " Natural.mente diritti - la narrazione dei diritti naturali dei bambini e delle bambine" indetto dalla Fism (Federazione italiana scuole materne) di Ferrara e con il patrocinio di istituzioni, associazioni e realtà da sempre radicate sul territorio, fra le quali il Resto del Carlino. Festa grande, insomma, per la biblioteca per ragazzi Casa Niccolini che ha ospitato la manifestazione presentata da Elisa Gottardo, coordinatrice pedagogica di Fism Ferrara e animatrice del premio. Folta l’adesione al concorso con 48 elaborati pervenuti, rappresentativi sia di scuole dell’infanzia e nidi privati associati a Fism, sia di scuole private non associate, sia di scuole e nidi comunali, sia di scuole dell’infanzia statali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it