A Gragnano torna il Festival del Panuozzo

A Gragnano torna il Festival del Panuozzo, l'evento più gustoso dell'estate! Da domenica 22 a martedì 24 giugno, in via Quarantola, 11 produttori con forni a legna inviteranno i visitatori a immergersi in un viaggio di sapori autentici: dal classico pancetta alle varianti più creative. Un'occasione imperdibile per scoprire le eccellenze del territorio e vivere momenti di convivialità. Preparati a lasciarti conquistare dai profumi e dai sapori di questa tradizione unica!

Da domenica 22 a martedì 24 giugno, torna a Gragnano l'atteso "Festival del Panuozzo", evento enogastronomico che dà il via all'estate gragnanese. In via Quarantola, 11 produttori con forni a legna permetteranno ai visitatori di degustare il panuozzo di Gragnano, nel gusto classico (pancetta e.

