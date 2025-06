A fuoco sterpaglie vicino capannone con legname accatastato | al via l' estate degli incendi

L’estate porta con sé il rischio crescente di incendi, e oggi a Mesagne i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un rogo scoppiato vicino a un capannone con accumulo di legname. La pronta risposta delle squadre ha evitato danni maggiori, ma la minaccia di sterpaglie e materiali infiammabili rimane alta. È fondamentale restare vigilanti e adottare tutte le precauzioni necessarie: perché la sicurezza di tutti dipende dalla nostra attenzione.

MESAGNE - Vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi impegnati nei pressi di un capannone collocato sulla circonvallazione che collega Mesagne e Torre Santa Susanna. Operatori in azione nel pomeriggio di oggi, domenica 8 giugno, con più squadre sul posto per sedare un incendio nato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - A fuoco sterpaglie vicino capannone con legname accatastato: al via l'estate degli incendi

