A Firenze un ambulatorio di odontoiatria pubblica per le emergenze | ecco dove

A Firenze, un nuovo servizio di emergenza odontoiatrica pubblica rivoluziona l’assistenza durante i giorni festivi. Dal 15 giugno, in tutta la Toscana centro, sarà possibile ricevere cure immediate presso l’ambulatorio all’ospedale Palagi. Un’innovazione che garantisce tempestività e professionalità nei momenti di bisogno. Perché nessuno dovrebbe lasciar passare un dolore senza sollievo. Ecco dove trovarci per le emergenze odontoiatriche, ogni giorno festivo.

Al via gli ambulatori di odontoiatria pubblica attivi, per le emergenze, nei giorni festivi. A partire dal 15 giugno in caso di urgenze nei giorni festivi sarà attivo un ambulatorio per area. Per quanto riguarda la Toscana centro sarà attivo all’ospedale Palagi di Firenze. Un servizio in più. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - A Firenze un ambulatorio di odontoiatria pubblica per le emergenze: ecco dove

