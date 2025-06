A Firenze un ambulatorio di odontoiatria pubblica per le emergenze | ecco dove

A Firenze arriva un'importantissima novità: un ambulatorio di odontoiatria pubblica dedicato alle emergenze durante i giorni festivi. A partire dal 15 giugno, cittadini e visitatori potranno contare su un servizio rapido ed efficiente in caso di urgenze dentali, garantendo assistenza immediata senza preoccuparsi dei disagi. Questo nuovo presidio rappresenta un passo avanti verso un sistema sanitario più accessibile e attento alle esigenze della comunità.

