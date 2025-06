A Firenze la grande boxe | stop ai contenitori in vetro

Firenze si prepara a vivere un evento straordinario nel cuore della città con la Leone Boxing Night-Inferno a Santa Croce, portando la grande boxe sotto i riflettori. Per garantire sicurezza e rispetto dell’ordine pubblico, la sindaca Sara Funaro ha adottato misure restrittive, tra cui il divieto di contenitori di vetro. Un’occasione imperdibile per vivere l’emozione sportiva in un contesto unico, senza rinunciare alla sicurezza.

Firenze, 8 giugno 2025 – Oggi, 8 giugno, a Firenze, in piazza Santa Croce, si svolgerà Leone Boxing Night-Inferno a Santa Croce, un evento inedito che porterà la grande boxe nel cuore pulsante di Firenze. Per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica la sindaca Sara Funaro ha firmato oggi una ordinanza che vieta dalle ore 15.00 alle ore 20.00 di domani la “detenzione di bevande in contenitori di vetro o di bicchieri od altri strumenti atti alla consumazione in vetro” e “la vendita per asporto, anche da parte delle attività di somministrazione, di bevande in contenitori in vetro” nelle seguenti strade: piazza Santa Croce, largo Bargellini da piazza Santa Croce fino a Via delle Pinzochere, via de Pepi da Piazza Santa Croce fino a via del Fico, via G. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze la grande boxe: stop ai contenitori in vetro

In questa notizia si parla di: Firenze Vetro Boxe Contenitori

Troupe di Fuori dal coro aggredita a Firenze. “Ci hanno rincorso e tirato bottiglie di vetro” - Il 29 maggio 2025, a Firenze, la troupe di Fuori dal coro è stata vittima di un’aggressione da parte di spacciatori nordafricani, che le hanno rincorse e scagliato bottiglie di vetro e altri oggetti.

A Firenze la grande boxe: stop ai contenitori in vetro - Firenze, 8 giugno 2025 – Oggi, 8 giugno, a Firenze, in piazza Santa Croce, si svolgerà Leone Boxing Night-Inferno a Santa Croce, un evento inedito che porterà la grande boxe nel cuore pulsante di Fire ... lanazione.it scrive

La grande boxe in Santa Croce: divieto di vendita e detenzione di bevande in vetro - Il divieto è riferito alle seguenti strade: piazza Santa Croce, largo Bargellini da piazza Santa Croce fino a Via delle Pinzochere, via de Pepi da Piazza Santa Croce fino a via del Fico, via G. da ... Come scrive 055firenze.it

Vasco Rossi a Firenze: chiuso il parco delle Cascine e stop alle bevande in contenitori di vetro - Scattati i primi provvedimenti di chiusura al traffico e il divieto di vendita e consumo delle bevande in contenitori di vetro in vista dei due concerti di Vasco Rossi a Firenze. Oggi e domani, 5 e 6 ... Secondo 055firenze.it