A Compagna presenta il concerto di Trallalero Genovese con I Giovani Canterini di Sant' Olcese

Preparati a immergerti nelle sonorità uniche del Trallalero genovese, un patrimonio musicale che incanta da generazioni. Lunedì 9 giugno alle 17:30, nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano, A Compagna presenta un emozionante concerto con i talentuosi Giovani Canterini di Sant'Olcese. Un’occasione imperdibile per scoprire e riscoprire le radici della tradizione ligure e vivere un pomeriggio ricco di musica e passione. Ti aspettiamo per condividere questa straordinaria esperienza musicale!

Lunedì 9 giugno alle ore 17:30 nell'Aula San Salvatore in piazza Sarzano (all'uscita della metropolitana), A Compagna organizza un concerto di Trallalero Genovese con la squadra di canto popolare I Giovani Canterini di Sant'Olcese. I Giovani Canterini di Sant'Olcese nascono nel 1993 da un.

