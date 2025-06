A che ora la MotoGP su TV8 oggi | programma in chiaro gara GP Aragon 2025

Se sei appassionato di MotoGP e non vuoi perderti il grande spettacolo del Gran Premio di Aragona, sappi che la gara sarà trasmessa in chiaro su TV8 domenica 8 giugno nel primo pomeriggio. Dopo l’anteprima delle categorie minori, i motori si accenderanno per la battaglia della classe regina, con un palinsesto perfettamente sincronizzato senza sovrapposizioni con la Formula 1. Preparatevi a vivere un emozionante weekend di corse!

Il Gran Premio di Aragona di MotoGP avrà luogo nel primo pomeriggio di domenica 8 giugno. La gara della classe regina, l'ottava del Motomondiale 2025, sarà preceduta da quelle della Moto3 e della Moto2. Dunque si torna all'ordine canonico del crescendo rossiniano dopo l'anomalia di Silverstone. D'altronde, non ci sono contemporaneità con la F1 e il fuso orario spagnolo è il medesimo italiano. Nel 2024, in MotoGP vinse Marc Marquez (Ducati) davanti a Jorge Martin e Pedro Acosta. Fu un'autentica apoteosi iberica, anche perché El Trueno de Cervera tornò al successo dopo quasi 3 anni, conquistando la prima affermazione della carriera in sella alla Ducati.

