A che ora aprono e chiudono i seggi oggi domenica 8 giugno per Referendum e comunali

Oggi, domenica 8 giugno, i seggi sono aperti dalle 7 alle 23 in tutta Italia per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza, mentre domani, lunedì 9 giugno, si chiudono alle 15. Contestualmente, si svolgono i ballottaggi delle amministrative in 32mila Comuni e il primo turno delle comunali in sette località della Sardegna, tra cui Nuoro. Un momento cruciale per la democrazia che richiede la tua partecipazione attiva. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Oggi, domenica 8 giugno dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 9 dalle 7 alle 15, in tutta Italia si vota per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza, ma non solo. In questi stessi giorni si svolgono i ballottaggi delle amministrative in 32mila Comuni e il primo turno delle comunali in sette Comuni della Sardegna, tra cui Nuoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

