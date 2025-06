A Cesenatico tra mare e caldo

Prepariamoci a vivere un'estate italiana senza precedenti, tra il profumo del mare e il tepore dei raggi solari. A Cesenatico, gli abitanti e i turisti si godono il piacere di scoprire che il caldo di inizio giugno è già arrivato, anticipando le vacanze e infiammando l’atmosfera. Con temperature che sfiorano i 37 gradi in molte regioni, questa settimana promette emozioni forti e tanto divertimento sotto il sole.

È arrivata, finalmente, l’estate italiana, tra sole, mare e relax. Scuole chiuse e tutti in spiaggia come a Cesenatico, in Romagna. Complici anche le alte temperature, anomale per questo inizio di giugno. Soprattutto nel corso della prossima settimana, l’anticiclone subtropicale africano si rafforzerà , con un'ondata di caldo estremo che porterà temperature fino a 37 gradi in Toscana, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna e Calabria e localmente fino a 40 gradi nelle zone interne delle due isole maggiori. Insomma, addio agli ombrelli - almeno fino all’ultima decade del mese - e benvenuti agli ombrelloni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Cesenatico tra mare e caldo

