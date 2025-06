A Cerano la Summer Theatre Academy di Rise Up

Sei pronto a vivere un’esperienza unica nel cuore di Cerano? Dal 9 al 13 giugno, Rise Up porta la Summer Theatre Academy: cinque giorni di formazione intensiva pensati per professionisti e appassionati desiderosi di scoprire il mondo del teatro. Un’occasione imperdibile per migliorare le proprie competenze e avvicinarsi concretamente alle magie della scena. Non perdere questa opportunità di crescita artistica e personale: il sipario si apre sulla tua nuova avventura teatrale!

