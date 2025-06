A Bracigliano torna la Festa della Ciliegia | sapori e tradizione dal 20 al 22 giugno

A Bracigliano torna la tanto attesa Festa della Ciliegia: tre giorni di sapori autentici, tradizione e convivialità dal 20 al 22 giugno. Il borgo si trasforma in un tripudio di colori, musica e cultura, offrendo ai visitatori un’esperienza unica tra stand enogastronomici, spettacoli e momenti di festa. Non perdere l’occasione di vivere questa meravigliosa celebrazione della natura e delle radici locali, un appuntamento che promette emozioni indimenticabili per tutta la famiglia.

Il borgo di Bracigliano si prepara ad accogliere la 24esima edizione della Festa della Ciliegia, in programma dal 20 al 22 giugno. Una tre giorni all'insegna del gusto e della promozione dei prodotti locali, con stand enogastronomici, spettacoli, musica dal vivo, mostre e appuntamenti culturali.

