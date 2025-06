A Bologna la terza e ultima tappa di Coppa Italia Para Climbing

A Bologna, il sipario si è chiuso sulla terza e ultima tappa di Coppa Italia Para Climbing 2025, un evento che ha regalato emozioni e preziosi spunti tecnici per la Nazionale in vista delle sfide mondiali. L’atmosfera vibrante alla Up Urban Climbing ha testimoniato la crescita di questa disciplina, sempre più protagonista dello sport paralimpico. Seguiteci per scoprire le storie e i momenti che hanno fatto grande questa manifestazione su Sportface Tv e oltre!

La terza tappa di Coppa Italia Para Climbg è stata una competizione utile anche a fornire ai tecnici della squadra Nazionale preziose indicazioni, in vista degli appuntamenti di Coppa del Mondo. Si è tenuta sabato 7 giugno, alla Up Urban Climbing di Bologna, la terza ed ultima tappa del circuito di Coppa Italia Para Climbing 2025. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

