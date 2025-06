A Bacoli si firma il patto per la legalità | Così eliminiamo la corruzione dai cantieri

A Bacoli si firma il patto per la legalità, un impegno concreto nella lotta alla corruzione nei cantieri. Attraverso l’etica della responsabilità, si promuovono doveri di denuncia e formazione sulla sicurezza e legalità, rafforzando le regole di selezione dei partner. Un passo decisivo verso un futuro più trasparente e sicuro, in cui tutti sono chiamati a contribuire attivamente per un cambiamento duraturo.

Promuovere l'etica della responsabilità, estendendo e rendendo vincolanti il dovere di denuncia per il proprio management e le maestranze che subiscono estorsioni. Corsi di formazione sui temi della sicurezza e della legalità, regole per la selezione qualificata dei partner commerciali.

BACOLI, PATTO DI LEGALITA', DIALOGO TRA ISTITUZIONI E IMPRESE