Mentre l’Italia si prepara alla sfida contro la Moldova, la Nazionale riflette sul proprio futuro: si cerca un allenatore “ancelottiano”, pragmatico e di buon senso, capace di guidare con equilibrio e visione. L’originale è in Brasile, ma il nostro obiettivo resta chiaro: trovare un leader capace di risollevare le sorti azzurre e preparare il cammino verso i prossimi grandi traguardi. La sfida è aperta, e il tempo stringe.

La Nazionale pensa al futuro, all’ipotesi di perdere i Mondiali per la terza volta di fila. E sono giorni di profonda riflessione sul futuro di Luciano Spalletti che intanto lunedì a Reggio Emilia (ore 20.45) gioca la seconda partita del girone. La Moldova ha perso 0-5 in casa contro la Norvegia di Haaland e soci, quindi gli azzurri dovranno cercare la goleada. Poi, si discuterà del futuro, ci sarà il confronto Gravina-Spalletti. Non è detto che termini con una separazione. Intanto, però, il toto-commissario tecnico è già partito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - A.A.A. cercasi ct ancelottiano: pragmatico, di buon senso. L’originale è in Brasile (Gazzetta)

