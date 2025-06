A 84 anni ho ancora coraggio Il bastone da passeggio usato per cacciare la scippatrice

A 84 anni, la determinazione e il coraggio di Francesca Collecchia sorprendono tutti. Quel giorno, con il suo bastone da passeggio, ha affrontato una scippatrice per proteggere la sua quotidianità. Un gesto che testimonia come, a qualsiasi età, la forza interiore possa prevalere sulla paura. La vicenda ci ricorda che, anche nelle situazioni più imprevedibili, il coraggio può fare la differenza e ispirarci a non arrenderci mai.

Sconcerto e paura nei racconti delle due vittime della scippatrice, ancora il giorno dopo. Pochi minuti dopo le 11 di venerdì Francesca Collecchia di Barbarasco, stava andando a casa del fratello, come ogni mattina. Un tragitto molto breve: deve attraversare via Canonica, dove conosce tutti. "Ho notato una donna fuori dal cancello di alcuni residenti, commentando il fatto che il loro cane stava abbaiando molto. Mi ha poi salutata come se fosse una mia conoscente, dicendo di chiamarsi ‘Sara’ – racconta –. Non l’ho riconosciuta, ma è stata davvero questione di attimi: mi ha subito detto che cercava e le ho suggerito di andare negli uffici di Aulla. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "A 84 anni ho ancora coraggio". Il bastone da passeggio usato per cacciare la scippatrice

