9-1-1 Nashville | La Nuova Serie Tra Emergenze e Musica Country

Preparatevi a immergervi nel cuore della musica country e delle emergenze con "9-1-1: Nashville", la nuova serie che unisce adrenalina e melodie autentiche. Dall'anteprima esclusiva al CMA Fest, scoprite come Nashville diventa il palcoscenico di storie emozionanti e collegamenti profondi tra personaggi e note. Non perdete questa straordinaria avventura, in arrivo su ABC subito dopo il ritorno della serie originale.

Scopri l'anteprima esclusiva dal CMA Fest che svela il legame tra la città della musica e la nuova serie 9-1-1: Nashville in arrivo su ABC dopo il ritorno della serie originale.

