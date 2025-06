8 giugno la giornata dei migliori amici | sapete che anche Dante ne aveva uno?

8 giugno: la giornata dei migliori amici, un'occasione speciale per celebrare quei legami autentici che arricchiscono la nostra vita. Come affermava Luciano De Crescenzo, “per farsi un amico ci vuole quasi una vita”, e spesso, sono pochi quelli davvero “per la pelle”. In Toscana, tra amici di lunga data come Carlo Conti, questa ricorrenza ci invita a riflettere sull’importanza delle vere amicizie, quelle che durano nel tempo e nel cuore.

Firenze, 8 giugno 2025 – “ Per farsi un amic o ci vuole quasi una vita. Bisogna essere stati poveri insieme e qualche volta felici” diceva Luciano De Crescenzo. Ecco perché gli amici per la pelle si contano sulle dita di una mano. A loro è dedicata la " giornata dei migliori amici ", che viene celebrata oggi in molti Paesi del mondo. In Toscana viene subito in mente ad amicizie celebri, come quella fraterna e di lunga data tra Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Dal presente alla storia, perché anche Dante aveva un migliore amico in gioventù: “il primo amico”, o meglio, come lui stesso scrisse, “ il primo dei miei amici ” fu Guido Cavalcanti, a cui dedicò la sua prima opera importante, ossia “ La Vita Nova ”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 8 giugno, la giornata dei migliori amici: sapete che anche Dante ne aveva uno?

