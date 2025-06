8 giugno Giornata Mondiale degli Oceani | come sensibilizzare i bambini alla loro salvaguardia

L’8 giugno si celebra la Giornata Mondiale degli Oceani, un’occasione preziosa per sensibilizzare anche i più piccoli sull’importanza di proteggere i nostri mari. Gli oceani, coprendo il 75% della Terra e sostenendo la vita di miliardi di persone, meritano la nostra attenzione e cura. Insieme, possiamo educare le nuove generazioni a rispettare e preservare questo tesoro naturale, affinché vengano trasmessi ai futuri soggetti responsabili e consapevoli.

Gli Oceani coprono tre quarti del nostro Pianeta, garantendo la sopravvivenza di 3 miliardi di persone e per questo vanno protetti. World Oceans Day viene denominata la Giornata Mondiale degli Oceani, che si celebra ogni anno in tutto il mondo l’8 giugno nel 2008 dalle Nazioni Unite per valorizzare gli oceani e il mare come beni del nostro ecosistema da proteggere e preservare L’8 giugno è una giornata importante per riflettere sull’importanza degli oceani come risorsa e per promuovere e sensibilizzare tutti alla loro conservazione. Gli oceani hanno subìto gravi danni a causa di vari fenomeni e attività umane tra cui: inquinamento, surriscaldamento globale, acidificazione delle acque e, infine, l’attività ittica non regolamentata tutto questo comporta l’estinzione di alcune specie marine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - 8 giugno Giornata Mondiale degli Oceani: come sensibilizzare i bambini alla loro salvaguardia

