8 giugno 2017 Benevento pazza di gioia | 8 anni fa la storica promozione in serie A

L’8 giugno 2017, Benevento scriveva una delle pagine più emozionanti della sua storia: il sogno di approdare in Serie A diventava realtà. Un traguardo frutto di passione e determinazione, celebrato con il cuore pulsante allo stadio “Ciro Vigorito”. Ricordare quella notte significa rivivere l’entusiasmo di una città intera, un momento magico che ancora oggi risuona tra i tifosi. È il giorno in cui tutto è cambiato, e il racconto continua...

Tempo di lettura: 2 minuti Se c'è un giorno che resterà scolpito per sempre nella mente dei tifosi giallorosssi questo è sicuramente l'8 giugno 2017, data del primo storico approdo del Benevento nella massima serie. Dopo lo 0-0 dell'andata sul campo del Carpi, quella sera nel ritorno il "Ciro Vigorito" fu un catino ribollente di entusiasmo esploso al gol di Puscas su assist di Venuti. Di fatto gioco, partita, incontro con il triplice fischio alle 22:31 che mandò la città e la provincia in estasi, quasi incredula al doppio salto dalla C alla A in appena due stagioni con Auteri e Baroni (nuovo tecnico del Torino) in cabina di regia per due autentici capolavori.

