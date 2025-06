78enne non riceve più la pensione Inps | dimostri che non è morto

Un 78enne di Posta Fibreno (Frosinone) non riceve la pensione da marzo perché risulta deceduto, anche se non lo è. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - 78enne non riceve più la pensione, Inps: “dimostri che non è morto”

