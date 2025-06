3 milioni di euro all’ex Milan Balotelli per un ricorso in FIFA

Mario Balotelli si prepara a ricevere oltre 3 milioni di euro dall'Adana Demirspor, dopo aver avviato un ricorso presso la FIFA per mancati pagamenti. Un caso che mette in luce le sfide contrattuali e i diritti dei calciatori nel mondo del calcio professionistico. La vicenda di Balotelli diventa così un esempio lampante di come la giustizia sportiva possa fare giustizia anche nei momenti più complicati.

Mario Balotelli, per mancati pagamenti del club turco dell'Adana Demirspor, riceverà più di 3 milioni di euro dopo aver fatto ricorso in FIFA.

