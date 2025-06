24 ore le mans toyota precede ferrari nella seconda sessione di test

Le sfide più emozionanti sono appena iniziate nel mondo delle corse di endurance. Durante la seconda sessione di test per la 24 Ore di Le Mans 2025, la Toyota GR di Hirakawa, Buemi e Hartley ha blindato il primo posto superando di appena 531 millesimi la potente Ferrari 499P di Pier Guidi, Calado e Giovinazzi. Un duello mozzafiato che promette un’edizione imperdibile: la battaglia tra innovazione e tradizione sta entrando nel vivo.

