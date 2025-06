18enne accoltellato a morte in spiaggia

Una tragedia scuote Marina di Varcaturo: un giovane di 18 anni perde la vita a causa di una violenta lite scoppiata in spiaggia. La scena, drammatica, si è conclusa con un accoltellamento fatale e l’arresto del presunto responsabile. Un episodio che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di svago. È fondamentale fare luce su questa vicenda e garantire giustizia per la vittima.

16.30 Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato allo stomaco al culmine di una lite esplosa in una struttura balneare di Marina di Varcaturo, nel Napoletano. Il 18enne è stato soccorso ma è morto in ospedale a Pozzuoli per le ferite al torace. La Polizia ha fermato un giovane che sarebbe il principale indiziato per l'omicidio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

