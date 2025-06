12 nuovi film horror per un' estate da spavento

Se le idee sembrano ormai esaurite, niente paura: quest'estate il brivido è garantito con 12 nuovi film horror pronti a farvi perdere il sonno. Dalle creature più spaventose ai killer più inquietanti, c’è un’opzione per ogni amante del brivido. Preparatevi a vivere un’estate da vero spavento, tra suspense, terrore e tanta adrenalina!

Come ogni anno, in vista dell'estate iniziano a spuntare nuovi film horror che andranno a riempire le sale cinematografiche di tutto il mondo. E ce ne sono davvero per tutti i gusti, popolati da zombi o da demoni, da squali o da "semplici" serial killer. Il piacere della condivisione è uno dei capisaldi del genere, questo è risaputo, soprattutto tra chi è un esperto in merito e conosce a menadito i classici. Se le idee sembrano ormai scarseggiare un po' ovunque, tra gli horror ci sono topoi da rispettare attentamente, ma con cui si può giocare in maniera originale e intelligente. L'intrattenimento resta il focus di ogni progetto, ma ciò non esclude che si possano anche sollevare spunti di riflessione attinenti all'esistenza stessa.

