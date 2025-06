114 anni di storia calpestata

Dopo 114 anni di passione e successi, il Brescia si appresta a lasciare il calcio professionistico, un capitolo doloroso per i suoi tifosi. La decisione del controverso proprietario, Massimo Cellino, di non saldare un debito di 3 milioni di euro, ha sancito la fine dell’era in serie C, portando il club alle categorie amatoriali. Un’odissea che segna un nuovo, doloroso inizio e che ci invita a riflettere sul valore della storia sportiva.

2025-06-07 19:17:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Il calcio di Brescia scompare. Almeno, come lo sapevamo finora. Il suo proprietario, il Massimo Cellino controverso, Ha rifiutato di risolvere un debito di 3 milioni di euro il che rende impossibile per la registrazione di “Le Rondinelle” nella serie C (terza divisione). Il Brescia, Dopo 114 anni di storia gareggerĂ di nuovo nelle categorie amatoriali di “calcio”. Un percorso che, ai loro tempi, ha giĂ visitato altri club storici come Napoli, Fiorentina, Palermo . I problemi provengono da lontano. In effetti, è andato alla serie C negli uffici. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Anni Calpestata Storia Calcio

Brescia, epopea calpestata ma non cancellata - Centoquattordici anni di storia buttati via da un uomo (che da ieri alle 15.01 possiamo non chiamare più presidente) e da un debito di circa tre milioni di euro, cifra tutt’altro che impossibile per u ... Scrive giornaledibrescia.it

Allegri adesso basta!! Storia Juve calpestata!!!