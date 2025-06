1000 Miglia e Marina Militare insieme sull' Amerigo Vespucci

Un connubio tra tradizione e avventura: la Marina Militare e la celebre 1000 Miglia uniscono le forze per un evento straordinario. Quest’anno, l’emozionante corsa attraverserà l’Accademia Navale di Livorno, simbolo di eccellenza e storia marinara. Una collaborazione che celebra il valore del mare e della passione per la velocità , offrendo uno spettacolo unico nel suo genere. La sfida è lanciata: preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile!

Presentata la collaborazione tra la Marina Militare e la "corsa più bella del mondo", che quest'anno passerà all'interno dell'Accademia Navale di Livorno.

Il veliero Amerigo Vespucci fa tappa a Napoli: tutti ad ammirare l’orgoglio della Marina Militare italiana - Il veliero Amerigo Vespucci fa tappa a Napoli, incantando tutti con il suo fascino e rappresentando l'orgoglio della marina militare italiana.

