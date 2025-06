10 villain Marvel ancora vivi nel MCU | chi potrebbe tornare?

Nel corso degli anni, il Marvel Cinematic Universe si è ampliato fino a diventare il più vasto universo condiviso del cinema, portando sul grande schermo non solo gli eroi degli Avengers ma anche una lunga lista di villain memorabili. Sebbene molti antagonisti abbiano trovato la loro fine sullo schermo, alcuni sono ancora vivi e potrebbero fare ritorno in futuri capitoli. Ecco i 10 villain Marvel ancora in vita nel MCU e le possibilità di un loro ritorno che potrebbe sorprenderci.

Nel corso degli anni, il Marvel Cinematic Universe si è ampliato fino a diventare il più vasto universo condiviso del cinema, portando sul grande schermo non solo gli eroi degli Avengers ma anche una lunga lista di villain memorabili. Sebbene la maggior parte degli antagonisti tenda a morire dopo una o due apparizioni, alcuni sono ancora vivi e potenzialmente pronti a tornare. Di seguito analizziamo 10 villain del MCU che sono sopravvissuti ai loro film e che potrebbero avere un ruolo importante nei prossimi capitoli della saga. 1) Karl Mordo. Dopo il suo debutto come alleato in Doctor Strange (2016), Karl Mordo è apparso in una versione alternativa nel film Doctor Strange nel Multiverso della Follia ( Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 2022).

