Zucco-Simpson oggi Europeo pesi supermedi boxe 2025 | orario tv programma match precedenti

Ivan Zucco si prepara a sfidare Callum Simpson nell’attesissimo match dei pesi supermedi, che si svolge oggi a Barnsley, nello Yorkshire. Un’occasione storica per il pugilato italiano, portato direttamente nel cuore di uno dei territori più caldi del Regno Unito. La sfida promette emozioni e colpi di scena: scopri orario, programma TV e i precedenti di un duello che potrebbe scrivere una nuova pagina di storia.

Ivan Zucco contro Callum Simpson: questo è il destino dell’Europeo dei pesi supermedi in programma oggi a Barnsley, nello Yorkshire. Occasione praticamente unica per il pugilato italiano, anche se molto lontana dal suolo italiano, anzi, direttamente a casa di Simpson. Già, perché si parla di un combattimento che si tiene nella città in cui l’uomo che fa sognare l’intero Regno Unito è nato. Comprensibile, dunque, che ci sia una certa eccitazione attorno al suo nome, anche se Zucco non parte certo battuto. E, del resto, il curriculum è piuttosto impegnativo per entrambi, visto che parla di sole vittorie da professionisti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Zucco-Simpson oggi, Europeo pesi supermedi boxe 2025: orario, tv, programma, match precedenti

In questa notizia si parla di: Zucco Simpson Europeo Pesi

Dove vedere Zucco-Simpson in tv, Europeo boxe supermedi 2025: orario, programma, streaming - Se sei un appassionato di pugilato e vuoi seguire in diretta il duello tra Ivan Zucco e Callum Simpson, non perderti questa emozionante sfida valida per il titolo europeo dei supermedi.

Zucco-Simpson oggi, Europeo pesi supermedi boxe 2025: orario, tv, programma, match precedenti - Ivan Zucco contro Callum Simpson: questo è il destino dell'Europeo dei pesi supermedi in programma oggi a Barnsley, nello Yorkshire. Occasione ... Secondo oasport.it

Dove vedere Zucco-Simpson in tv, Europeo boxe supermedi 2025: orario, programma, streaming - Ivan Zucco affronterà Callum Simpson nel match che matterà in palio il titolo europeo dei pesi supermedi. Il pugile italiano sarà chiamato ad affrontare ... Lo riporta oasport.it

Boxe: Zucco vs Simpson a Barnsley, sabato 7 giugno in diretta streaming su Dazn - Ivan Zucco, 29 anni, originario di Verbania, vanta un record perfetto di 21 vittorie su 21 incontri, con 18 successi per KO. Attualmente è al 19° posto nel ranking WBC. Nel dicembre 2024 ha sconfitto ... Si legge su it.blastingnews.com

Zucco: Un sogno combattere per il titolo europeo