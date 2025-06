Zucco sfida Simpson per l’Europeo dei pesi supermedi | il match della vita a Barnsley

Stasera, a Barnsley, si infiamma il mondo del pugilato con Ivan Zucco pronto a scrivere una pagina storica. Alle 23.00, il nostro campione sfiderà Callum Simpson per il titolo europeo vacante dei pesi supermedi, in una sfida che promette emozioni e colpi di scena. Questa è la notte della grande impresa: Zucco si prepara a lasciare il segno e ad avvicinarsi al sogno di una carriera leggendaria.

Questa sera, attorno alle ore 23.00, Ivan Zucco affronterà Callum Simpson nel match che mette in palio il titolo europeo vacante dei pesi supermedi. S i preannuncia una grande sfida sul ring di Barnsley (Gran Bretagna): il nostro pugile sarà chiamato alla grande impresa in trasferta per conquistare l'ambita cintura continentale e regalarsi il sogno della carriera. Sfida tutta lontana da casa per il ventinovenne di Verbania, atteso a uno dei giorni che, nella sua vita, conteranno di più: riportare in Italia un titolo che manca da 18 anni, cioè dal tempo in cui era Cristian Sanavia il principale capostipite in questa categoria di peso.

