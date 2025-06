Zola ottimista | Chivu mi incuriosisce! Grosso vantaggio all’Inter

Gianfranco Zola, ottimista e pieno di entusiasmo, ha condiviso il suo punto di vista sulla scelta dell’Inter di affidare a Cristian Chivu la guida tecnica. Secondo l’ex calciatore, questa decisione rappresenta un grosso vantaggio per il club, grazie alle sue qualità e alla sua conoscenza del campo. La sua analisi apre nuove prospettive e stimola la curiosità dei tifosi, che non vedono l’ora di scoprire se questa scommessa porterà grandi successi al team nerazzurro.

Gianfranco Zola ha espresso il suo punto di vista sulla scelta dell’Inter di puntare su Cristian Chivu come proprio nuovo allenatore. L’ex calciatore ha sottolineato un vantaggio di cui potrà beneficiare il rumeno. UNA CONVINZIONE – Gianfranco Zola si è pronunciato a margine della Milano Football Week sull’individuazione di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell’Inter. L’ex calciatore sardo ha indicato le sue sensazioni in merito a tale decisione, ponendo l’accento su un fattore positivo che potrebbe agevolare il percorso del tecnico rumeno: «Tra i nuovi allenatori, quello che mi suscita maggiore curiosità forse è Chivu, che è un giovane, un quasi esordiente, chiamato a far bene in una squadra così forte come l’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it