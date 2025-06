Zola | In C tanti talenti ma nessuno li fa giocare Gol su punizione? Meno Play più allenamenti

Zola, leggenda del calcio, denuncia: “Oggi le strutture organizzate limitano la creatività dei giovani talenti, che vengono spesso trascurati. In passato, venivo dalla strada e avevo più opportunità di esprimermi.” Alla Milano Football Week, il vicepresidente della Lega evidenzia come il sistema attuale soffra di una mancanza di sperimentazione e di fiducia nei calciatori emergenti, soprattutto in Serie C, dove tanti talenti sono pronti a esplodere ma non vengono nemmeno provati.

Il fantasista, vicepresidente della Lega, alla Milano Football Week: "Con le strutture organizzate oggi c'è meno creatività, io venivo dalla strada. In Serie C ci sono un sacco di calciatori validi, ma non vengono nemmeno provati" . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zola: "In C tanti talenti, ma nessuno li fa giocare. Gol su punizione? Meno Play, più allenamenti"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Meno Zola Tanti Talenti

Zola: "In C tanti talenti, ma nessuno li fa giocare. Gol su punizione? Meno Play, più allenamenti" - Il fantasista, vicepresidente della Lega, alla Milano Football Week: "Con le strutture organizzate oggi c'è meno creatività, io venivo dalla strada. In Serie C ci sono un sacco di calciatori validi, m ... Lo riporta gazzetta.it

Festival Serie A, Zola: "Non è vero che non c’è il talento in Italia" - Ex attaccante, tra le altre, di Napoli, Parma e Chelsea, Gianfranco Zola è intervenuto al Festival della Serie A soffermandosi su diversi aspetti tra cui proprio lo scudetto vinto dagli azzurri. Riporta fantacalcio.it

Italia, tanti talenti che vengono da lontano - Ma gli assenti hanno sempre torto, soprattutto quando si domina in Europa con un punteggio monstre anche grazie ai sette successi individuali e a tanti piazzamenti in fascia alta. Lo riporta corrieredellosport.it

LA LA SONG - Indovina la canzone - Zelig Music Time I ZeligT