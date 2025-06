Zola ammette | Chivu ha un grosso vantaggio all’Inter ecco quale

Gianfranco Zola ha condiviso le sue impressioni sulla recente decisione dell’Inter di affidare la panchina a Chivu, rivelando un interessante vantaggio che potrebbe fare la differenza. Durante la Milano Football Week, l’ex calciatore ha espresso curiosità e aspettative, sottolineando come questa scelta possa rappresentare una svolta significativa per il club nerazzurro. Ma qual è esattamente il grosso vantaggio che Zola individua?

Zola si è espresso sulla scelta dell’Inter di affidare la panchina a Chivu: le dichiarazioni. Intercettato a margine della “Milano Football Week” a Milano, l’ex calciatore Gianfranco Zola ha parlato ai microfoni dei media presenti anche dell’ Inter e della scelta di affidare la panchina a Chivu: LE PAROLE – «Mi incuriosiscono un po’ tutti. Vorrei vedere un Napoli che si riconferma ai livelli dell’anno scorso e che magari fa bene anche in Champions. Quello che più suscita curiosità forse è Chivu, che è un giovane, o meglio un quasi esordiente, chiamato a far bene in una squadra così forte come l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zola ammette: «Chivu ha un grosso vantaggio all’Inter, ecco quale»

