Zoffili lancia forum della legalità | Fronte comune internazionale contro le mafie

Zoffili lancia il Forum della Legalità: un fronte comune internazionale per sconfiggere le mafie. Durante la recente conferenza interparlamentare alla Camera dei deputati, si è rafforzata l'idea di un'azione globale e coordinata contro la criminalità organizzata, sfruttando innovazioni tecnologiche e strategie condivise. Questo passo decisivo rappresenta un punto di svolta nella lotta alla illegalità, dimostrando che soltanto unendo le forze possiamo davvero fare la differenza. L'articolo Zoffili...

ROMA – La conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione Osce, conclusasi ieri alla Camera dei deputati, “è stata un’occasione straordinaria per condividere strategie e pratiche per combattere i fenomeni criminali che affliggono i nostri Paesi. La cooperazione internazionale, soprattutto in questi tempi in cui l’innovazione tecnologica è fondamentale, sarà lo strumento rivoluzionario . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Zoffili lancia forum della legalità: “Fronte comune internazionale contro le mafie”

