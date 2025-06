Ziliani | Spalletti lascia la nazionale e va alla Juve? | Retroscena clamoroso

Il mondo del calcio italiano è in fermento: una domanda sibillina di Paolo Ziliani scuote gli animi e potrebbe rivoluzionare gli equilibri del calcio nostrano. Spalletti, protagonista indiscusso degli ultimi mesi, potrebbe infatti cambiare rotta e approdare alla Juventus, lasciando la nazionale. Un retroscena che, se confermato, avrebbe ripercussioni enormi sul panorama calcistico italiano. Ma quali sono le prove e le implicazioni di questa ipotesi? Scopriamolo insieme.

Una domanda che pesa come un macigno e che, se trovasse conferma, scatenerebbe un terremoto nel calcio italiano. Il giornalista d'inchiesta Paolo Ziliani, attraverso il suo profilo X, ha lanciato un'ipotesi tanto clamorosa quanto argomentata: "Spalletti lascia la nazionale e va alla Juve?". L'ex tecnico del Napoli Campione d'Italia, Luciano Spalletti, potrebbe essere vicino a un clamoroso addio alla panchina azzurra per accasarsi alla rivale storica, la Juventus. Ma dietro questa che Ziliani stesso definisce una "sensazione", ci sarebbe un retroscena altrettanto incredibile. Luciano Spalletti CT Nazionale italiana Il "Retroscena Clamoroso": l'incastro con Roberto Mancini. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Ziliani: "Spalletti lascia la nazionale e va alla Juve?"| Retroscena clamoroso

Spalletti alla Juventus con Mancini alla Nazionale, lo scenario di Ziliani - Il mondo del calcio italiano si prepara a un cambio epocale: Spalletti alla Juventus e Mancini alla Nazionale.

Metti Spalletti che temendo di andare incontro a un disastro annunciato si dimette dopo Italia-Moldova, lascia la panchina a Mancini e fa sapere a Madama di essere libero Uno scenario da Fantacalcio? Non così tanto. Il c.t. in carica ha detto che dopo la partit Partecipa alla discussione

NON CI RESTA CHE RIDERE. Le grandi manovre di Gravina e Spalletti in vista del Mondiale 2026, le interviste ermetiche del c.t. e l'attaccamento alla poltrona del presidente Intanto la depressione di Bastoni e Barella sta toccando livelli preoccupanti 1. GRAV Partecipa alla discussione

