Zeudi Di Palma lontana dai social | rivela il motivo della sua assenza

Zeudi Di Palma, la bellezza che nasce dalla forza. L'ex gieffina rivela il motivo della sua assenza dai social . Zeudi Di Palma non è solo una ex Miss Italia. È il volto di una nuova generazione di donne italiane: consapevoli, determinate e orgogliose delle proprie origini. Dopo la vittoria, nel 2024 ha partecipato al reality Grande Fratello, distinguendosi per eleganza e carattere. Nonostante le dinamiche del programma, Zeudi non ha mai rinunciato a portare avanti i suoi valori, guadagnandosi l'affetto del pubblico e raggiungendo la top five finale.