Zelensky risponde a Trump | Io e Putin bambini? Lui i bambini li ammazza nei parchi giochi Furia russa su Cherson e Kharkiv | L’attacco più devastante dall’inizio della guerra

In un'escalation di tensione, Zelensky risponde con fermezza a Trump, stigmatizzando le accuse e sottolineando l'orrore delle operazioni russe in Ucraina. La sua dichiarazione mette in evidenza la gravità della situazione e la determinazione di Kiev nel difendere i civili innocenti. In un contesto internazionale segnato da conflitti e retoriche taglienti, le parole del presidente ucraino assumono un peso imprescindibile, ricordandoci che la pace è un obiettivo irrinunciabile.

«Putin è un assassino venuto in questo parco per uccidere i bambini, non siamo due bambini al parco giochi». È questa la dura e lapidaria risposta che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto in serbo per il presidente americano Donald Trump. Parola per parola, il leader di Kiev ha ribattuto al commento ironico che negli scorsi giorni il tycoon aveva dedicato al conflitto russo-ucraino: «Sono come due bambini che litigano al parco», aveva detto parlando dello stesso Zelensky e dell’omonimo russo Vladimir Putin. «A volte è meglio lasciarli combattere per un po’ e poi separarli. E ieri ho fatto questa analogia a Putin». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Bambini Zelensky Putin Giochi

Papa Leone XIV e l'appello per Gaza dove "i bambini sono ridotti alla fame", Zelensky ringrazia sull'Ucraina - Durante la Messa di insediamento, Papa Leone XIV ha lanciato un appello per la pace a Gaza e in Ucraina, sottolineando la tragedia dei bambini ridotti alla fame.

UCRAINA | "Non siamo bambini al parco giochi. Putin è un assassino venuto in questo parco per uccidere i bambini". Così Zelensky ha replicato al presidente Trump che aveva paragonato la Russia e l'Ucraina a due "bambini che litigano al parco". #ANSA htt Partecipa alla discussione

Zelensky risponde a Trump: «Io e Putin non siamo due bambini che litigano al parco giochi. Putin è un assassino che è venuto per uccidere i bambini. Trump o chiunque altro al di fuori dell'Ucraina non può comprendere appieno il dolore degli ucraini». Partecipa alla discussione

Ucraina, Zelensky: “Io e Putin non siamo bambini in parco, lui li uccide” - Con Vladimir Putin "non siamo bambini in un parco giochi", lui "è un assassino venuto in questo parco per uccidere i bambini". Lo ha affermato il presidente ... Si legge su msn.com

Zelensky, 'Putin è l'assassino di bambini al parco giochi' - "Non siamo bambini al parco giochi. Putin è un assassino venuto in questo parco per uccidere i bambini". (ANSA) ... msn.com scrive

Bombe su Kharkiv e Kherson. Trump: "Hanno dato motivo a Mosca", Zelensky: "Putin assassino di bimbi" | Diretta - Notte di fuoco sull'Ucraina. I russi hanno lanciato 215 fra droni e missili, come ha reso noto l'Aeronautica militare di Kiev su Telegram. I droni intercettati sono stati 87. A Kherson e Kharkiv sono ... Riporta msn.com