Zelensky ' Putin è l' assassino di bambini al parco giochi'

In un contesto di tensione e retorica pungente, il presidente ucraino Zelensky ha risposto duramente alle parole di Donald Trump, che aveva paragonato la disputa Russia-Ucraina a due bambini al parco. Con un messaggio forte e deciso, Zelensky ha ribadito che Putin è un assassino di bambini, evidenziando la gravità del conflitto e l'importanza di non sottovalutare le sofferenze innocenti coinvolte. La sua dichiarazione scuote le coscienze e ci ricorda la serietà della situazione.

"Non siamo bambini al parco giochi. Putin è un assassino venuto in questo parco per uccidere i bambini". Con queste parole il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha replicato in un'intervista a Abc News al presidente Usa Donald Trump che aveva paragonato Russia e l'Ucraina due "bambini che litigano al parco" e aveva aggiunto che "a volte è meglio lasciarli litigare per un po'". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky, 'Putin è l'assassino di bambini al parco giochi'

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Bambini Parco Zelensky Putin

Letture per bambini e bambine al Parco dei Frassini - Sabato 17 maggio, il Parco dei Frassini si trasformerà in un magico spazio di storie! ARC.A.DIA invita bambini e bambine a divertirsi con letture incantevoli, tra scoiattoli dispettosi, una bambina creativa e un misterioso signore in cappotto verde.

Zelensky risponde a Trump: «Io e Putin non siamo due bambini che litigano al parco giochi. Putin è un assassino che è venuto per uccidere i bambini. Trump o chiunque altro al di fuori dell'Ucraina non può comprendere appieno il dolore degli ucraini». Partecipa alla discussione

Ieri Trump: “A volte si vedono due bambini piccoli che si picchiano come matti. Si odiano e stanno litigando in un parco, e tu cerchi di separarli. Ma non vogliono essere separati. A volte è meglio lasciarli combattere un po’ e poi tirarli via”. Putin e Zelensky o Tr Partecipa alla discussione

Zelensky, 'Putin è l'assassino di bambini al parco giochi' - "Non siamo bambini al parco giochi. Putin è un assassino venuto in questo parco per uccidere i bambini". (ANSA) ... ansa.it scrive

Ucraina: Zelensky, Putin è l'assassino di bambini al parco giochi - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. Scrive laregione.ch

Trump rassegnato sull’Ucraina: «Putin e Zelensky come due bambini». E Merz gli regala l’atto di nascita del nonno tedesco – Il video - La guerra in Ucraina al centro del primo bilaterale tra il leader Usa e il cancelliere tedesco. Che prova a crederci: «Qualcosa si muove sulle sanzioni a Mosca» L'articolo Trump rassegnato sull’Ucrain ... Lo riporta msn.com

Putin e Zelensky? Due bambini che litigano al parco #trump #putin #zelensky #ucraine #russia