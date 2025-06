Zelensky | Operazione ' Tela di Ragno' con sole armi ucraine colpiti bombardieri russi

Volodymyr Zelensky ha svelato dettagli sorprendenti sull'operazione "Tela di ragno", condotta esclusivamente con armi ucraine e droni, senza ricorrere a supporti esterni. Un gesto di autosufficienza che dimostra la determinazione di Kiev di mantenere il controllo totale sulla propria difesa. Questa strategia si inserisce in un quadro di resilienza e indipendenza, ma quali saranno le conseguenze di questa scelta nel contesto del conflitto?

"Nell'operazione speciale 'Tela di ragno' i servizi segreti ucraini hanno utilizzato solo le nostre armi e nessun equipaggiamento proveniente dall'arsenale fornito da un alleato". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una intervista esclusa alla Abc. "Volevo utilizzare solo ciò che produciamo e che la separazione fosse molto netta", ha detto Zelensky. L' operazione è stata realizzata da Kiev all'inizio di giugno con droni ucraini trasportati in Russia da tir, scoperchiati a distanza, e lanciati contro basi aeree fino alla Siberia a oltre 4mila chilometri dal fronte: l'operazione ha distrutto diversi bombardieri russi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky: Operazione 'Tela di Ragno' con sole armi ucraine, colpiti bombardieri russi

