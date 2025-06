Zelensky I russi vogliono la distruzione totale della vita

Il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue senza sosta, lasciando dietro di sé rovine e sofferenza. Zelensky denuncia con forza la volontà russa di distruggere ogni traccia di vita, respingendo le continue provocazioni e le false offerte di pace. In un momento cruciale, è fondamentale unirsi nella solidarietà globale e perseverare nella resistenza. La speranza di un futuro di pace dipende dal coraggio di chi non si arrende.

ROMA (ITALPRESS) – “Ciò che i russi vogliono è la completa distruzione della vita. In oltre undici anni di guerra della Russia contro l’Ucraina, hanno portato una sola novità sulla nostra terra, la più diffusa ‘eredità’ russa: rovine e morte. Dobbiamo continuare a resistere. Ringrazio tutti coloro che in tutto il mondo stanno aiutando. I russi si stanno preparando a continuare la guerra e stanno ignorando tutte le proposte di pace. Devono essere ritenuti responsabili”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio su X. “Stiamo lavorando per rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

