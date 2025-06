Zelensky a Trump | Russia e Ucraina come bimbi che litigano? Putin uccide bimbi

In un contesto di tensioni crescenti tra Russia e Ucraina, le parole di Zelensky rivolte a Trump assumono un tono di preoccupazione e urgenza. Come due bambini che si picchiano nel parco, i leader mondiali devono ora affrontare la realtà di un conflitto che coinvolge vite innocenti, come quella dei bambini ucraini colpiti dai raid notturni. La pace sembra un miraggio, ma è più che mai urgente trovare una via d’uscita.

Il presidente americano aveva paragonato i due Paesi a due "ragazzini che litigano al parco". Attacco russo su Kiev nella notte: almeno 4 morti e 20 feriti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Zelensky a Trump: "Russia e Ucraina come bimbi che litigano? Putin uccide bimbi"

Zelensky risponde a Trump: «Io e Putin non siamo due bambini che litigano al parco giochi. Putin è un assassino che è venuto per uccidere i bambini. Trump o chiunque altro al di fuori dell'Ucraina non può comprendere appieno il dolore degli ucraini». Partecipa alla discussione

