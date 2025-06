Zazzaroni analizza | Italia? Ecco qual è il problema Sono stati capaci di presentare PSG-Inter come una partita alla pari…

Dopo la sconfitta contro la Norvegia, Ivan Zazzaroni evidenzia le criticità del calcio italiano, sottolineando che il problema non è solo l’assenza di singoli come Acerbi, ma una crisi più profonda. La capacità di presentare PSG-Inter come una partita alla pari è un segnale evidente delle sfide che il nostro movimento deve affrontare. Ma qual è la vera radice di questi ostacoli? Scopriamolo insieme.

Zazzaroni, il direttore del Corriere dello Sport ha analizzato le difficoltà del movimento calcistico italiano: le sue parole. Il giorno successivo alla sconfitta dell’ Italia contro la Norvegia, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha esaminato le problematiche del calcio italiano. SUL PROBLEMA DELL’ITALIA – « Il problema non è l’assenza di Acerbi. Il problema è la mancanza di tanto altro, di tutto il resto. Ad esempio di un giocatore del 2005 in grado di saltare l’uomo come fa Antonio Nusa, norvegese, non brasiliano, né argentino o spagnolo. Il problema è l’assenza di qualità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zazzaroni analizza: «Italia? Ecco qual è il problema. Sono stati capaci di presentare PSG-Inter come una partita alla pari…»

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Zazzaroni Italia Analizza Ecco

Sognano Ballando, Zazzaroni annuncia il Napoli campione d’Italia in diretta: la reazione di Sal Da Vinci e Rossella Erra - Ivan Zazzaroni annuncia in diretta che il Napoli è campione d'Italia, conquistando il suo quarto scudetto.

Zazzaroni: “Italia, ecco qual è il problema. I media sono stati capaci di presentare Psg-Inter…” - Il giorno dopo la disfatta dell'Italia contro la Norvegia, Ivan Zazzaroni analizza le difficoltà del movimento calcistico italiano ... Si legge su fcinter1908.it

Disastro Italia contro la Norvegia, Zazzaroni: «Il problema è che il nostro problema non ha una soluzione rapida» - Disastro Italia contro la Norvegia, Zazzaroni: «Il problema è che il nostro problema non ha una soluzione rapida» Nel corso del suo fondo per l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore ... Lo riporta informazione.it

In Italia da anni la meniamo con la tattica, la realtà è che non ci sono i calciatori (Zazzaroni) - In Italia siamo indietro di vent’anni, ripeteva, se non addirittura trenta. Il problema è che pensavamo di risolverla col gioco. Ridicoli. Come scrive ilnapolista.it

ZAZZARONI: “La JUVE in B? Sarebbe come TAGLIARSI le PAL*E” #shorts #zazzaroni #juve