Zangrillo | Spid? I 40 milioni che eroghiamo ai provider per mantenerlo gratis ci sono

Se ti sei chiesto se lo SPID diventerà a pagamento, puoi stare tranquillo: il governo ha garantito che i 40 milioni di euro stanziati ai provider sono ancora in vigore, assicurando l'accesso gratuito a questo servizio fondamentale. Il ministro della Pubblica Amministrazione, Zangrillo, ha chiarito la posizione e ha sottolineato che l'obiettivo è mantenere lo SPID libero per tutti. Ma quale sarà il futuro di questa piattaforma?

Lo spid diventerà a pagamento? "Posso rassicurare tutti: i 40 milioni che noi eroghiamo ai provider che offrono l'utilizzo dello spid ci sono ", dice il ministro della Pubblica Amministrazione, intervenuto alla Festa dell'Innovazione organizzata dal Foglio a Venezia, in riferimento alla polemica secondo la quale il finanziamento non sarebbe previsto. "Ci sono da tempo dei provider che hanno deciso di far pagare lo spid, ma la nostra idea è quella di continuare a lavorare per la carta d'identità elettronica europea, che consentirà di avere uno strumento tecnologico simile allo spid in termini di funzionamento ma che funzionerà oltre i confini del nostro paese, in una logica di gratuità". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it