Il futuro di Nicola Zalewski tra Roma e Inter è in bilico: i nerazzurri, già pronti a riscattarlo, stanno ora temporeggiando, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso. Cosa sta succedendo dietro le quinte di questa trattativa? Il tempo sta per scadere e, con esso, potrebbe cambiare tutto. La questione non è solo di cifre, ma di strategie e decisioni che potrebbero rivoluzionare il mercato estivo.

Zalewski Inter, in stand-by il riscatto dalla Roma: il motivo e cosa sta succedendo! Il punto sul futuro dell’esterno polacco. La prima operazione dei dirigenti del mercato Inter per la prossima estate sembrava dover essere quella del riscatto di Nicola Zalewski dalla Roma. Invece in Viale della Liberazione stanno temporeggiando e non hanno ancora perfezionato l’acquisto del calciatore polacco. L’esterno classe 2002, trasferitosi a gennaio in nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 6,5 milioni di euro, ha trovato spazio con Simone Inzaghi sia da subentrato sostituendo Federico Dimarco o Carlos Augusto sulla corsia mancina, ma è stato impiegato (alcune volte anche da titolare) in un ruolo ibrido tra la mezzala e la seconda punta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zalewski Inter, in stand-by il riscatto dalla Roma: il motivo e cosa sta succedendo! Il tempo sta per scadere

