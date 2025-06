Yuasa Battery presenta Marco Falaschi come nuovo palleggiatore per la stagione

Yuasa Battery annuncia con entusiasmo Marco Falaschi come nuovo palleggiatore per la stagione 2024! Durante una serata all'insegna della gratitudine verso i collaboratori che hanno contribuito al successo di Yuasa e M&G Scuola Pallavolo, è stata svelata ufficialmente questa importante novità. Accanto a Manuele Marchiani, Marco porta talento, esperienza e una passione inesauribile, elementi pronti a far brillare la squadra nel prossimo campionato. Il futuro si prospetta più luminoso che mai!

All’interno di una serata organizzata per ringraziare tutti i collaboratori che hanno contribuito alla grande stagione della Yuasa Battery e del mondo M&G Scuola Pallavolo, c’è stata la presentazione ufficiale del nuovo palleggiatore della Yuasa per la prossima stagione. A far cioppia con il confermatissimo Manuele Marchiani nel ruolo di regista sarà Marco Falaschi, toscano doc, che porta in dote grande esperienza, qualità ma anche una spiccata personalità che non guasta mai. L’esperienza non manca per lui che vanta anche stagioni all’estero e una bacheca in cui i trofei non mancano di certo. Basta pensare alle 219 presenze in Superlega e ai 19 gettoni azzurri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery presenta Marco Falaschi come nuovo palleggiatore per la stagione

